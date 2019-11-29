Берлин, , 15:22 — REGNUM На базе дорестайлинговой модели Audi RS4 Avant тюнеры из ателье ABT Sportsline представили «патрульный» универсал. Об этом сообщает издание Motor.ru.

«Заряженный» Audi RS4 Avant будет участвовать в тематических мероприятиях, посвящённых безопасному тюнингу, которые проходят в рамках программы «Tune it! Safe!». Причём авто станет главным экспонатом этих мероприятий.

Также стоит отметить, что данная программа поддерживается Ассоциацией немецких тюнинговых компаний, а также Федеральным министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии.

Тюнеры провели модернизацию агрегата авто. Теперь вместо 450 л. с. он выдаёт 520 «лошадей», а его наибольший крутящий момент составил 690 Нм.

Внешне «патрульный» Audi RS4 Avant выделяется карбоновым обвесом и проблесковыми маячками, расположенными за радиаторной решёткой. Кроме того, спецавто имеет особый окрас кузова. Партнёрами ателье ABT при разработке тюнинга для универсала выступили компании Hankook, Hella и FoliaTec.

Напомним, для авторынка США компания Audi намерена выпустить лимитированную серию из 100 единиц RS5 Panther Edition в эксклюзивном цвете с эффектом хрусталя.

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