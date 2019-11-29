Москва, , 15:10 — REGNUM С 21 декабря 2019 года для грузовых и пассажирских автомобилей в России вводится 6-й экологический класс (Евро-6). Об этом сообщает сообщили «Российской газете» в Минэнерго.

Данная мера должна способствовать устранению существующего пробела в регулировании международных перевозок. На данный момент в ЕС выдаются разрешения на проезд грузовиков, соответствующих требованиям Евро-6. При этом правила Евросоюза пока предусматривают пять экологических классов. Поэтому в РФ было невозможно получить паспорт транспортного средства для машин с 6-м экоклассом.

Стоит отметить, что появление Евро-6 в российском регулировании на данный момент не предусматривают новых норм для производителей топлива.

«Если автопроизводителям довольно просто перейти на выпуск автомобилей, заменив двигатели в новых конфигурациях, то для НПЗ перейти на новый стандарт качества выпускаемого топлива гораздо сложнее», — сообщил аналитик-эксперт ФИНАМ Алексей Калачев.

Он добавил, что в ближайшие 2−3 года проблема перехода на топливо нового экостандарта в массовом порядке ставиться не будет.

Напомним, рейтинг регионов РФ с низким экоклассом возглавила Иркутская область. Там число автомобилей с экологическим классом ниже «Евро-4» больше среднего всероссийского уровня на 73%.

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