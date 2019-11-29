Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Разработчики мессенджера Signal с открытым исходным кодом вскоре выпустят верcию программы для Apple iPad. Об этом 29 ноября сообщил портал Engadget.

С этого момента пользователи приложения смогут установить ПО на планшетный ПК и настроить его как связанное устройство. Стоит отметить, что приложение получило новый интерейс, адаптированный для работы с iPad.

Signal — это мессенджер, разработчики которого делают особый акцент на обеспечении конфиденциальности переписки пользователя и обеспечении безопасности его личной информации. Релиз программы состоялся в июле 2014 года.

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