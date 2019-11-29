Гамбург, Германия, , 14:17 — REGNUM Компания Airbus планирует построить первый в мире гибридный пассажирский самолет к 2035 году. Об этом 29 ноября сообщил в Гамбурге руководитель компании Гийом Фори, его слова приводит Reuters.

«Наша цель — построить первый в мире низкоэмиссионный пассажирский самолет», — заявил Фори.

Помимо этого, он рассказал, что это будет самолет с гибридно-электрическим двигателем и что Airbus намерена поднять авиалайнер в воздух к 2035 году. При этом глава компании не привел никаких деталей технических характеристик будущего самолета.

Также Фори рассказал, что его компания хотела бы быть ведущей в деле создания экологически чистых самолетов и признался, что это будет сложный и требующий значительных инвестиций путь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Иркут», которая входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), построила четвёртый самолет МС-21−300, предназначенный для лётных испытаний.