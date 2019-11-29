Москва, , 14:03 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется к Земле. По данным пресс-службы ЦНИИмаш, физическое разделение корабля и станции произошло сегодня, 29 ноября, в 13:25 по московскому времени.

Читайте также: Космический корабль «Прогресс МС-12» обновил рекорд времени прибытия к МКС

На торможение двигатели корабля будут включены в 16:39 мск, после чего корабль войдёт в плотные слои атмосферы и большая часть его конструкции сгорит.

Напомним, ракета-носитель с кораблём «Прогресс МС-12» стартовала 31 июля с космодрома Байконур. В тот же день корабль пристыковался к МКС, долетев до станции по сверхкороткой схеме, на шесть минут быстрее расчётов. В Роскосмосе утверждают, что это новый рекорд, который превосходит предыдущий на три минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции в рамках программы 74-й миссии снабжения МКС состоится 6 декабря. Ранее обозначенная дата 1 декабря была перенесена в связи с потребовавшейся заменой бортового кабеля.

Читайте ранее в этом сюжете: Космический грузовик «Прогресс МС-12» покинет МКС и затонет в Тихом океане