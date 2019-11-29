Москва, , 13:31 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» планирует взять в аренду пять авиалайнеров Sukhoi Super Jet-100 до конца текущего года. Об этом 29 ноября говорится в сообщении «Аэрофлота» по итогам заседания совета директоров компании.

«Советом директоров одобрена сделка аренды пяти самолетов регионального класса SSJ-100», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в нем указывается, что эта сделка должна быть проведена с соответствующим арендодателем, который будет определён по результатам конкурентных процедур.

«Запланированный срок поставки каждого воздушного судна (с возможностью переноса/ продления срока поставки) — 4-й квартал 2019 года», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что в 2020 году «Аэрофлот» планирует начать использовать самолеты Airbus A350, для чего до конца следующего года в авиапарк компании поступит 11 таких самолетов. При этом общее количество самолетов авиакомпании в 2020 году будет расширено до 398 штук.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее два пассажирских самолёта, принадлежащие авиакомпаниям «Аэрофлот» и S7, которые следовали по маршруту из Москвы в Ереван, не смогли из-за густого тумана совершить посадку в аэропорту «Звартонц» и вынужденно сели в Сочи и Астрахани.