Красногорск, 29 ноября 2019, 14:06 — REGNUM Медучреждения Подмосковья за два месяца 2019 года получили рентген-аппараты, флюорографы и маммографы на 600 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Всего в больницы области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ипрограммы «Здравоохранение Подмосковья» за последние два месяца поступило 45 единиц тяжелого медоборудования. Техника предназанчена для своевременной диагностики заболеваний, в первую очередь для выявления онкологии и проблем сердечно-сосудистой системы. Всего в 2019 году в медицинские организации Подмосковья поступят 146 единиц тяжелого медоборудования.