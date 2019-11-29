Красногорск, , 14:06 — REGNUM Медучреждения Подмосковья за два месяца 2019 года получили рентген-аппараты, флюорографы и маммографы на 600 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Всего в больницы области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ипрограммы «Здравоохранение Подмосковья» за последние два месяца поступило 45 единиц тяжелого медоборудования. Техника предназанчена для своевременной диагностики заболеваний, в первую очередь для выявления онкологии и проблем сердечно-сосудистой системы. Всего в 2019 году в медицинские организации Подмосковья поступят 146 единиц тяжелого медоборудования.

«Только за последние несколько месяцев новое тяжелое оборудование мы поставили в 32 больницы и поликлиники Подмосковья. Проведен капитальный ремонт помещений под установку новой медтехники. Сейчас идет монтаж и наладка оборудования», — заявила и.о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.