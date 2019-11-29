Пекин, , 12:49 — REGNUM Концерн GAC Motor анонсировал концепт Eno.146 с самым маленьким коэффициентом аэродинамического сопротивления среди всех китайских машин. Об этом сообщается на сайте Autotimes News.

Eno.146 будет официально представлен на автосалоне в Гуанчжоу.

Новинка представляет собой прототип шестиместной машины с рекордным для КНР коэффициентом аэродинамического сопротивления. Аэродинамика шоу-кара оказалась даже лучше, чем у Bugatti Chiron. У концепта он равен 0,146, а, например, у Bugatti Chiron коэффициент соответствует 0,35.

Автопроизводители увеличили заднюю часть концепта, как на болидах Bugatti и McLaren. Это позволили снизить аэродинамические завихрения, а также стабилизировать воздушный поток позади автомобиля.

Кроме того, для того, чтобы увеличить аэродинамическую эффективность создатели GAC Eno.146 отказались от привычных дверей и зеркал заднего вида. Также плоскими колпаками были закрыты колёса и применена концепция «длинного хвоста».

Ранее китайский автопроизводитель GAC анонсировала премьеру вседорожника GS8 на российском рынке. Она состоится состоится 9 декабря текущего года в Музее Москвы. Где произойдёт и старт продаж этой модели.

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