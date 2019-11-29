Прага, , 11:50 — REGNUM Автокомпания Skoda начала массовое производство лифтбеков и универсалов Octavia четвертой генерации. Об этом сообщается на сайте Autonews.

Сборка современной Octavia происходит на заводе в чешском городе Млада-Болеслава. Ежедневно на автопредприятии будет производиться 1150 авто данной модели. Таким образом, объем производства за год будет составлять около 400 тыс. автомобилей. В России модель начнут собирать в Нижнем Новгороде в конце следующего года.

Напомним, премьера Skoda Octavia четвертой генерации состоялась в чешской столице в начале ноября 2019 года. Представленный автомобиль был построен на платформе MQB. Машина стала больше на 19 мм (универсал увеличился на 22 мм), а размер колесной базы составил 2686 мм. Также стоит отметить, что объем багажника у лифтбека равен 600 л, а у универсала 640 л.

В моторной гамме движков имеются: трехцилиндровый агрегат мощностью 110 «лошадей» рабочим объемом один литр; «турбочетверка» мощностью 150 л. с. объёмом 1,5 л, которая работает по принципу «мягкого гибрида»; дизельные двигатели мощностью 115, 150 и 200 л. с. объёмом 2 л. Агрегаты сочетаются с 6-скоростной механикой или 7-скоростной DSG. Кроме того будут доступны полноценные гибриды с производительностью 204 и 245 «лошадей и модификации двигателей на природном газе.

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