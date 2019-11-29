Гуанчжоу, Китай, , 11:47 — REGNUM Китайская компания WeRide анонсировала запуск в испытательном режиме беспилотных такси в городе Гуанчжоу, столице провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 28 ноября агентство Синьхуа.

Флот из десяток автоматизированных такси класса L4 по названием RoboTaxi были представлены на дорогах города. Электромобили Nissan компании Guangzhou Baiyun Taxi Group были специально оснащены новейшим оборудованием компании WeRide. Договор о сотрудничестве между компаниями был заключен в августе 2019 года.

Пассажиры могут заказывать такси через специальное приложение «WeRideGo». Новейшей услугой воспользовались уже десятки человек. Компания WeRide была основана в 2017 году, а с октября 2018 года сотрудничает с Альянсом RNM (Renault-Nissan-Mitsubishi).