Берлин, , 10:44 — REGNUM Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) будут оставаться в линейке агрегатов марки Mini (принадлежит BMW), как минимум ещё лет десять, заявил глава компании Бернд Кёрбер. Об этом сообщается на сайте Topgear.

По его словам, лишь после 2030 года возможен полный переход Mini на электротягу. Вместе с тем автокомпания продолжит развивать направление «розеточных» машин.

Кёрбер отметил, что в компании пока не решили, будут ли выпускаться машины с традиционными движками после указанного срока. Всё будет зависеть от покупательского спроса на такие автомобили.

Также глава компании отметил, что владельцы машин Mini обычно ездят на меньшие расстояния по сравнению, например, с собственниками автомобилей BMW. Следовательно, запас хода в 240 км им подойдёт, считает Кёрбер. Тем более, модели бренда ориентированы на городских жителей, которые редко отправляются в длительные поездки.

Напомним, единственный массовый электрокар Mini Cooper SE имеет электрический агрегат мощностью 184 л. с., которым оснащается BMW i3s. Питает мотор Т-образный аккумулятор ёмкостью 32,6 кВт*ч. Запас хода электромобиля равен 235−270 км (по циклу WLTP).

Напомним также, в октябре 2019 года во всём мире было куплено 204 295 единиц автомобилей концерна BMW (включает в себя бренды BMW, Mini и Rolls-Royce). Этот результат на 1,7% выше уровня прошлого года.

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