Берлин, , 10:01 — REGNUM Представители немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz анонсировали выпуск обновленной версии кроссовера GLB. Об этом 29 ноября сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Несмотря на то, что массовое производство машины пока не стартовало, однако уже есть информация о технических характеристиках кроссовера. Так, известно, что в качестве основы новинки взята платформа Mercedes A-класса.

Сообщается, что главной особенностью обновлённого GLB является поперечное расположение мотора. Всего в моторной гамме агрегатов будет три двигателя. Первые два имеют мощность 150 и 190 «лошадей» соответственно, а производительность третьего равна 224 л. с. Все моторы агрегатируются с автоматической коробкой передач и приводом 4×4.

Также стоит отметить, что у рестайлингового авто клиренс равен 200 мм, что делает машину довольно проходимой.

Стоимость новинки будет объявлена после старта производства.

Напомним, за октябрь 2019 года в России было продано 3787 новых машин компании Mercedes-Benz. Это на 15% больше, чем год назад. Такой результат позволил бренду войти в «десятку» самых популярных автомобилей на авторынке России.

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