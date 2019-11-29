Нью-Дели, , 07:45 — REGNUM Вооруженные силы Индии 28 ноября успешно испытали крылатую ракету BrahMos совместного российско-индийского производства. Об этом 29 ноября сообщает газета Financial Times.

Пуск сверхзвуковой крылатой ракеты был осуществлён с эсминца в Аравийском море. По информации военных заданная цель была поражена.

Ранее стало известно о начале в Индии работ по созданию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования Brahmos-2, которая также создаётся совместно Индией и Россией.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября сухопутные войска Индии провели успешные испытательные пуски двух новых противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Spike израильского производства.

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