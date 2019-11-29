Киев, , 00:40 — REGNUM Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

«Мы впервые пролетели более 250 километров по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками», — сказал он.

Коростелев добавил, что на следующих этапах испытаний разработчики проверят боевые характеристики ракеты.

Ранее на Украине сообщали, что ракета комплекса «Нептун» предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Снаряд оснащён боевой частью массой 150 кг. Скорость ракеты составляет 900 км/час, дальность полета до 280 км.

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