Москва, , 00:41 — REGNUM В полдень 29 ноября произойдёт отстыковка грузового космического корабля «Прогресс МС-12» от Международной космической станции (МКС) и затопление его несгоревших обломков в Тихом океане. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба ЦНИИмаш, головного института корпорации «Роскосмос»

Согласно программе полётов отстыковка корабля «Прогресс МС-12» от стыковочного отсека «Пирс» МКС планируется в 13:25.

В 16.39 корабль начнёт торможение и последующий вход в атмосферу. В 17:19 его несгоревшие в атмосфере обломки должны упасть в Тихий океан, в район, свободный от судоходства.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» прибыл к МКС 31 июля. Его доставку на орбиту осуществила ракета «Союз-2.1а». В этом полёте был поставлен рекорд время прибытия, а МКС — 3 часа 19 минут.

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