Москва, , 00:23 — REGNUM Видеозапись пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» опубликовало 28 ноября министерство обороны России на канале в YouTube.

На представленном видео показано, как ракета уходит в ночное небо, оставляя за собой яркий след. В оборонном ведомстве пояснили, что учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.

Пуск произведён 28 ноября 2019 года с государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр» в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения.

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