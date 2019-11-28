Вашингтон, , 21:28 — REGNUM Авиалайнерам модификации Boeing 737 Max не разрешат полёты как минимум до конца января 2020 года, сообщает 28 ноября The New York Times со ссылкой на неуказанные источники в управлении гражданской авиации США.

По утверждению издания, до этого срока будут вырабатываться новые требования по подготовке пилотов, а затем понадобится еще несколько недель для их внедрения до возобновления разрешений на полеты Boeing 737 Max.

Как сообщало ИА REGNUM, с осени 2018 года произошла серия катастроф авиалайнеров Boeing 737 Max, после которых специалисты признали проблемы в конструкции бортовых систем этих самолётов.

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