Пекин, , 20:51 — REGNUM Смартфон Reno3 Pro от китайского производителя Oppo станет одним из самых тонких 5G-смартфонов с поддержкой двух сим-карт в своём ценовом сегменте. Об этом 28 ноября сообщил вице-президент компании Брайан Шен.

https://twitter.com/BrianShenYiRen/status/1199870524370776064

Толщина устройства составит всего 7,7 мм, если не считать немного выпирающей камеры. Отмечается, что будущее устройство вряд ли появится на рынке США, однако оно может начать продаваться в ЕС. Пока что нет никакой информации о стоимости смартфона или о сроках его выхода на рынок.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Китае падают продажи смартфонов и их производство. В октябре 2019 года в стране было продано на 4,5% меньше устройств, а значение показтеля объёма поставок от производителей уменьшилось на 6,7%.

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