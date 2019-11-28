Сеул, , 22:34 — REGNUM Крупнейший южнокорейский производитель электроники — корпорация Samsung Electronics заключила соглашение на поставку центральных процессоров для ПК с американской компанией Intel. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Samsung Electronics обеспечит Intel бесперебойными поставками на фоне дефицита процессоров: Intel не может удовлетворить спрос на 14-нм микропроцессоры с конца 2018 года, что приводит к серьёзным задержкам в исполнении заказов. Поэтому Intel обратился к Samsung Electronics, пояснил источник Yonhap. Размер контракта не раскрывается.

Ранее Samsung Electronics объявила об инвестировании 113 млрд долларов в НИОКР и модернизацию производства для завоевания большей доли рынка. Контракт с Intel поможет южнокорейской компании сократить отставание от своего главного конкурента — тайваньской TSMC, производящей половину микропроцессоров во всем мире.