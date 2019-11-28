Москва, , 16:29 — REGNUM В Арктике на Новой Земле встаёт на боевое дежурство третий по счёту радар «Резонанс-Н», способный обнаружить стелс-самолёты и гиперзвуковые воздушные объекты, движущиеся на скорости 20 Махов и самолеты-невидимки, сообщает 28 ноября ТАСС.

По словам гендиректора Научно-исследовательского центра «Резонанс» Ивана Назаренко, РЛС уже настроена, прошла тестирование, принята военными специалистами и готовится к началу боевого дежурства в составе Северного флота.

Дата начала эксплуатации новой РЛС будет определена военным руководством.

Технические характеристики РЛС «Резонанс-Н» обеспечивают способность обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим целям различных типов, включая малозаметные и гиперзвуковые на дальностях от 600 до 1200 км.

На данный момент Министерству обороны России переданы четыре радара этого типа, два из которых уже стоят на боевом дежурстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в составе Северного флота формируется дополнительная система противовоздушной и противоракетной обороны, базирующаяся на островах и Арктическом побережье России.

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