Москва, , 15:41 — REGNUM Китайская автокомпания GAC анонсировала премьеру новой внедорожной модели GS8. Об этом сообщили в пресс-службе GAC Motor.

Старт продаж модели GAC GS8 на российском рынке состоится 9 декабря 2019 года в Музее Москвы. Там же состоится премьера и старт продаж этой модели. Кроме того, сообщается, что первая партия машин для продажи уже находится у российских дилеров.

В компании отметили, что авторынок России считается одним из главных для реализации машин бренда. Кроме того, руководителями компании российский рынок рассматривается как новый этап завоевания брендом мирового авторынка.

Напомним, GAC GS8 получил ОТТС еще в сентябре текущего года. Согласно документу, семиместный внедорожник длиной 4836 мм будет продаваться в России с 190-сильным турбированным двигателем объёмом 2 л, агрегатирующимся с 6-скоростным «автоматом».

Ожидаемая стоимость GAC GS8 в начальной комплектации будет более 1,8 млн рублей.

Ранее производитель GAC Group провёл в Китае премьеру рестайлингового кроссовера GS4. Продажи обновленного кроссовера в КНР начнутся в ноябре 2019 года, а в России в 2020 году.

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