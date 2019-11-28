Ульяновск, , 13:56 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в шутливом ключе обратился к главе американской компании Tesla после того, как рабочие ульяновского завода «Металлоконструкция» выпустили первую российскую сваебойную машину. Обращение было опубликовано на странице Морозова в социальной сети «ВКонтакте».

"Как тебе такое, Илон Маск?» — такой фразой начинается сообщение ульяновского губернатора, а дальше стоит игривый смайлик.

Сваебойная машина, которую выполнили ульяновские специалисты, предназначена «для монтажа дорожных ограждений, солнечных электростанций и другой дорожной инфраструктуры».

Морозов также сообщил, что в скором времени техника будет протестирована.

Напомним, мем «Как тебе такое, Илон Маск?» появился после того, как в феврале 2018 года компания SpaceX Илона Маска впервые запустила в космос самую тяжелую ракету-носитель в мире Falcon Heavy, а внутрь поместила электромобиль от автокомпании Tesla.

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