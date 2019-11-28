Москва, , 12:54 — REGNUM С 1 марта 2020 года в России вступит в силу ГОСТ для редких и классических транспортных средств. Об этом сообщается на сайте РБК.

Информацию подтвердил председатель комитета классических машин Российской автомобильной федерации Андрей Паньковский. По его словам, инициировал формирование ГОСТа комитет, а его разработчиком выступил научный центр «НАМИ».

Причиной принятия ГОСТа является то, что автомобили, произведённые в 1940-х годах в Соединённых Штатах или в 1950-х в Советском Союзе, соответствовали нормативам своего времени, однако теперь они не могут отвечать сегодняшним нормам.

По мнению Паньковского, такие автомобили должны проходить ТО в соответствии с требованиями того времени, когда они были изготовлены.

Напомним, с 2020 года в России вводится обязательная фотофиксация техосмотра автомобилей. Теперь операторы ТО будут делать три фотографии машины до начала диагностирования: вид сзади, фото идентификационного номера (VIN) и вид передней части авто после ТО.

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