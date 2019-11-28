Москва, , 12:33 — REGNUM Лучшие семейные машины 2019 г. в России были выбраны в рамках номинации «Автомобиль года 2019» специалистами сайта CarsWeek.ru.

Так, среди автомобилей стоимостью до 1,4 млн рублей победу в номинации «Лучший семейный автомобиль 2019 года» одержал компактный южнокорейский кроссовер KIA Sportage. Он был выбран за счёт практичности и функциональности салона и вместительного багажника. Причём этот кроссовер выбирает как молодое поколение, так и более возрастные автолюбители.

Кроме того, в ходе конкурса был выбран лучший автомобиль по цене от 1,4 млн до 2,9 млн рублей. Им стал чешский кроссовер Skoda Kodiak. Организаторы конкурса также отметили его большое багажное отделение и технологичность. Ещё одной отличительной его особенностью стало то, что он адаптирован для российских условий, а это, в свою очередь, снижает расходы на обслуживание.

В номинации самых дорогостоящих авто (от 2,9 млн рублей), лучше всего предназначенных для семейных автолюбителей, лидирует немецкий Volkswagen Teramont. Этот кроссовер отличается практичностью в использовании, но вместе с тем это ещё и довольно комфортный автомобиль, который имеет объемный багажник.

Напомним, в 2018 году лучшим семейным автомобилем, по версии портала SpeedMe, стал Lada Largus.

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