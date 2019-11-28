Казань, , 10:36 — REGNUM С авиазавода в Казани передан на летно-испытательную станцию первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. Об этом 28 ноября сообщил источник РИА Новости в российском ОПК.

«28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию КАЗ им. С.П. Горбунова для отработки этапа заводских наземных и лётных испытаний», — сообщил источник агентства.

По имеющейся информации, после завершения наземных тестов бомбардировщик будет проходить лётные испытания. Также сообщается, что Ту-160М был изготовлен в рамках программы глубокой модернизации строевых бомбардировщиков Ту-160.

Напомним, в начале текущего года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что первый серийный бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году.

Напомним также, что Ту-160М имеет новейший бортовой комплекс обороны, а также надежную систему связи с модернизированной помехозащищенностью. Отдельно стоит отметить, уникальное оружие, которое расширяет боевые возможности обычных и ядерных средств поражения.

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