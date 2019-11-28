Москва, , 09:29 — REGNUM Эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса отправлен на доработку из-за узкого спектра задач. Об этом сообщили три источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли.

Эскизный проект был рассмотрен 22 ноября за совместном заседании научно-технического совета Роскосмоса и бюро Совета РАН по космосу. Ракета способна доставить пилотируемые миссии к Луне, и с технической точки зрения претензий к проекту нет.

Однако это единственная её задача, и для ракеты решили найти и обосновать дополнительные задачи. В первую очередь это научные проекты, например, запуски тяжелых исследовательских аппаратов в дальний космос или выведение на орбиту крупных научных обсерваторий.

«Был поднят вопрос о том, зачем создается ракета, чтобы целесообразность ее разработки была понятна, внятно обоснована», — сказал один из собеседников агентства.

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