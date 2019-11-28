Париж, , 08:36 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault создал спецверсию кроссовера Dacia Duster для папы Римского Франциска. Об этом сообщается на сайте Autonews.

Кроссовер уже передали в дар папе Римскому. Вполне возможно, что авто понравилось главе католической церкви, ведь он предпочитает ездить на относительно недорогих машинах.

Сообщается, что спецверсия Dacia Duster была создана усилиями сотрудников Dacia и дизайнеров румынского кузовного ателье Romturingia. Новое авто отличается от стандартной модели большой панорамной крышей со специальным люком, а также традиционной съемной стеклянной надстройкой и ручками на крыше.

Что касается салона, то там установлен удобный диван для отдыха понтифика, а для того, чтобы ему было удобно совершать посадки и высадки, клиренс машины уменьшили на 30 мм.

Напомним, в 2013 году Франциск заявил, что его огорчает, когда он видит священнослужителей, которые пользуются дорогими автомобилями. Так, в 2017 году, когда автокомпания Lamborghini передала в дар понтифику спецверсию суперкара Huracan, Франциск продал его, а вырученные деньги передал на благотворительность.

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