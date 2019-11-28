Лондон, , 08:14 — REGNUM Ателье Mulliner (подразделение британской автомобилестроительной компании Bentley) готовится произвести 12 моделей EXP 100 GT с двигателем W12. Об этом сообщается на портале Autoblog.

Коллекционное авто позиционируется как «совершенный туристический спорткар с открытым верхом».

Стоить новинка будет более 1,5 млн фунтов стерлингов (более 123 млн руб.). За основу автомобиля взята концептуальная модель EXP 100 GT, премьера которой прошла в июле 2019 года к столетнему юбилею бренда Bentley.

Экстерьер модели будет такой же, как и у концепта. А в салоне будут использоваться новейшие и экологичные материалы. Вполне возможно, что как и в концептуальном авто в коллекционной модели будет использовано 5 500-летнее дерево.

Известно, что первая модель уже собрана. О ней сообщил руководитель проекта Bentley Стефан Силафф ещё в начале текущего года.

Под капотом машины будет размещён 626-сильный мотор Bentley W12 рабочим объёмом 6 л. С 0 до 100 км/ч авто будет разгоняться, вероятно, за 3,7 секунды.

Напомним, в начале ноября компания Bentley привезла в РФ три модели Bentley Continental GT Number 9 Edition от Mulliner из ограниченной серии. Всего автопроизводитель создал 100 таких моделей. Вся серия посвящена юбилею британской марки.

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