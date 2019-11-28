Тайюань , Китай, , 07:10 — REGNUM Китай запустил новый спутник наблюдения за Землей с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 7:52 по Пекину, сообщает 28 ноября агентство Синьхуа.

Спутник «Гаофэн-12» был запущен ракетой-носителем «Чанчжэн-4С» и успешно вышел на запланированную орбиту. Это была уже 320 космическая миссия ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

Микроволновый спутник дистанционного зондирования был запущен в рамках государственного проекта наблюдения за Землей в высоком разрешении. Он способен делать снимки земной поверхности с разрешающей точностью менее одного метра.

«Гаофэн-12» будет использован для проведения наземных исследований, при городском планировании, развитии сети дорог и даже в сельском хозяйстве и борьбе с природными катаклизмами. И спутник, и ракета-носитель разработаны Шанхайской академией космических лётных технологий при Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации.

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