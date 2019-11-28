Пекин, , 05:56 — REGNUM Китайский технологический гигант компания Xiaomi отчиталась о 20,3% росте чистой прибыли в третьем квартале 2019 года, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании достигла 3,5 млрд юаней ($498 млн) при общем росте дохода на 5,5% до 53,7 млрд юаней. Иностранный бизнес Xiaomi вырос на 17,2% в годовом исчислении до 26,1 млрд юаней или 48,7% от общего дохода компании.

Бизнес смартфонов компании обеспечил оборот 32,3 млрд юаней. При этом, компания заняла 9,2% доли мирового рыка смартфонов за третий квартал по данным аналитической исследовательской компании Canalys.

Доход от интернета вещей и продуктов для жизни составил 15,6 млрд юаней, что на 44,4% выше, чем за третий квартал годом ранее. Мировые отгрузки «умных телевизоров» Xiaomi smart TV выросли на 59,8% до 3,1 млн единиц.

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