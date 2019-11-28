Анкара, , 03:45 — REGNUM Видеозапись с предположительным испытанием российской зенитной ракетной системы С-400 опубликовало агентство Ihlas Haber.

На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция приступила к испытаниям С-400 25 ноября. Военные проверили, как работает связь между зенитно-ракетными комплексами и самолетами.

В свою очередь в США выразили обеспокоенность тем, что для испытаний российского комплекса были задействованы американские истребители.

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