Москва, , 23:31 — REGNUM Железнодорожные вагоны, оснащённые душевыми кабинами и сочетающие плацкартные и купейные места, отправились в свой первый рейс по маршруту Москва — Белгород, сообщает 27 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Федеральной пассажирской компании».

Вагоны, выполненные по схеме бездверной сцепки купейной и плацкартной частей, отправились в путь в составе поезда №71/72 «Белогорье» сообщением Москва —Белгород.

«Такая конструкция позволяет создать более комфортные условия в поездке за счет эффективного использования общего пространства», — цитирует агентство сообщение компании.

Новые вагоны, выпущенные предприятием компании «Трансмашхолдинг», оснащены туалетными комнатами с душевыми кабинами, холодильниками и микроволновками в сервисных зонах, автоматами по продаже еды и напитков.

В купе есть розетки USB, индивидуальные сейфы и откидные столики. В одной из комнат установлен пеленальный столик для грудных детей.

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