Ханой, 27 ноября 2019, 23:11 — REGNUM Вьетнам планирует разработать и принять на вооружение сверхмалую подводную лодку, сообщает 27 ноября интернет-портал IndoPacific News.
По утверждению портала, вьетнамские специалисты уже представили проект сверхмалой субмарины водоизмещением не более 100 тонн.
Предполагается, что субмарина может применяться морским спецназом Вьетнама для операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
О проекте почти ничего не известно, кроме того, что субмарина оснащена водомётным движителем вместо классических винтов.
Не исключено, что в основе проекта лежит конструкция северокорейской сверхмалой подводной лодки типа «Юго». Две таких субмарины в 1997 году Вьетнам получил от КНДР.
Эти северокорейские аппараты водоизмещением 90 тонн вооружены двумя торпедами и способны развивать скорость до 10 узлов.
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