Белвью, США, , 22:46 — REGNUM Valve перестала производить геймпад, известный как Steam Controller. Об этом 27 ноября сообщил портал The Verge.

https://twitter.com/HaworthF/status/1199774033304342528

Сейчас на складах компании осталось ограниченное количество этих устройств, причём приобрести их сейчас можно всего за 5$, хотя ранее геймпад продавался за $49,99. Отмечается, что компания окончательно закрыла этот проект.

Многие геймеры назвали Steam Controller странным сразу после анонса, заявив, что они не хотят тратить время на его освоение, тем более, что геймпад был оборудован непривычным органом управления — сенсорной площадкой. Тем не менее, в первые шесть месяцев после выхода на рынок Valve удалось продать более 500 тыс. этих устройств.

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