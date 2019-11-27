Сеул, , 21:59 — REGNUM Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor решил расширить свой головной офис и объявил о начале строительства 105-этажного небоскреба (Global Business Center — GBC). Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Компания переедет в новый офис уже в 2026 году — мэрия Сеула уже дала разрешение на строительство небоскрёба, который станет самым высоким в стране — даже выше, чем Lotte World Tower, высота которого составляет 555 метров, а число этажей достигает 123. Отмечается, что в GBC разместится не только штаб-квартира концерна, но также и офисы для свободной продажи, отели, торговый центр, кинотеатр и выставочное пространство. Для реализации масштабного проекта планируется привлечь также средства инвесторов.

В 2014 году Hyundai Motor приобрела бывшее здание госкорпорации KEPCO за 9 млрд долларов. После завершения строительства небоскрёба в 2026 году, в нем разместятся 10 тысяч работников Hyundai Motor и 15 дочерних компаний.