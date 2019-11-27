Сеул, , 19:51 — REGNUM ВМС Южной Кореи временно остановили использование вертолетов морской авиации AW-159 после череды инцидентов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Как стало известно, 24 ноября противолодочный вертолёт AW-159 Wildcat совершил аварийную посадку после срабатывания сигнала тревоги. Причиной стали вибрации в двигателе, возникшие по неизвестной причине. Это уже не первый подобный случай, отметили в командовании ВМС. В связи с этим, было принято решение приостановить эксплуатацию вертолетов данного типа и провести полномасштабном расследование причин поломок.

На данный момент, в ВМС Южной Кореи несут службу восемь вертолетов. Все они произведены в Италии фирмой Leonardo Helicopters. Их закупили в 2017 году для обнаружения и уничтожения подводных лодок Северной Кореи — с тех пор они регулярно участвуют в морских учениях.