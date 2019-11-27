Ижевск, , 18:04 — REGNUM Концерн «Калашников» в 2020 году начнёт серийный выпуск снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) и пистолета Лебедева, сообщает 27 ноября Kalashnikov.Media.

Пистолет Лебедева ПЛ-15 с глушителем Vitaly V. Kuzmin

Концерн напоминает, что ранее наладил выпуск новых автоматов АК-12, а теперь приступает к производству двух новых образцов стрелкового оружия.

«В концерне в прошлом году запущен в производство АК-12, в следующем году это будет СВЧ 7,62×54 и пистолет Лебедева», — цитирует Kalashnikov. Media заявление гендиректора группы компаний «Калашников» Дмитрия Тарасова.

При этом Тарасов сообщил, что «Калашников» выполнил все заказы Минобороны по планам 2019 года и уже начал отгрузки по плану следующего, 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) разработана конструкторами концерна «Калашников» под патрон 7,62×54.

Винтовка оснащена регулируемым телескопическим прикладом и планкой Пикатинни, позволяющей устанавливать любое оборудование. Питание патронами осуществляется из магазинов ёмкостью в 10 или 20 патронов.

Конструктивным отличием винтовки СВЧ является необычная компоновочная схема с нагрузкой на верхнюю стальную часть.

Кроме того, расположение приклада, ствольной коробки и ствола винтовки на одной линии уменьшает влияние отдачи на точность выстрела.

Пистолет Лебедева с ёмкостью магазина на 15 патронов 9×19 мм обеспечивает повышенную комфортность для стрелка.

Читайте ранее в этом сюжете: Чавушоглу: Турции нужно больше С-400