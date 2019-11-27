Маунтин-Вью, США, , 15:59 — REGNUM Google объяснила, как смартфону Pixel 4 удаётся делать снимки ночного звёздного неба. Соответствующую публикацию она разместила 26 ноября в своём блоге.

Выяснилось, что при разработке этой технологии фотосъёмки компания применила искуственный интеллект. Максимальное время экспозиции в Pixel 4 было увеличено до четырёх минут. Однако если бы речь шла только о фотографировании при таком показателе, то звёзды получались бы размытыми.

Поэтому смартфон делает за это время до 15 снимков, время экспозиции каждого из которых составляет не более 16 секунд. Это делает звезды похожими на точки света, а не на полосы, но создает множество других проблем, которые необходимо решить. С этой задачей справляется искуственный интеллект, специально разработанный Google.

Напомним, линейку новых смартфонов Pixel 4 компания Google выпустила на рынок 15 октября 2019 года. Многие эксперты называли модели одними из самых интересных смартфонов 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Искусственный интеллект решил загадку произведений Шекспира