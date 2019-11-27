Тольятти, Самарская область, , 15:39 — REGNUM На тольяттинском автозаводе планируют создать специальное подразделение для создания уникальных комплектаций машин Lada по требованию клиента. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на свои источники в автокомпании.

Данное решение было принято на основании анализа руководством предприятия потребности своих покупателей.

По данным портала, такое подразделение будет открыто уже в самое ближайшее время. Там будет создаваться уникальная комплектация авто, которая будет включать в себя кожаные кресла, климат-контроль, черный потолок и многое другое. Заказ от клиента будет подаваться на производство через дилера.

Ожидается, что новая услуга для покупателей будет запущена уже в 2019 году.

В «АвтоВАЗе» данную информацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, в октябре текущего года на авторынке России было продано 30 237 моделей Lada. Это на 6% меньше, чем год назад.

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