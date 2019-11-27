Москва, , 14:42 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 361 автомобиль Mercedes-Benz Sprinter. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Под отзыв попали модели типа 907/910, которые компания продавала с февраля по июль текущего года.

«Причиной отзыва транспортных средств является некорректная работа задних фонарей», — говорится в сообщении Росстандарта.

В тексте ведомства поясняется, что при быстром переключении поворотных переключателей из одного положения в другое яркость света задних фонарей может быть сильно уменьшена. В некоторых случаях эта неисправность может привести к выходу из строя задних фонарей, а следовательно, и к созданию аварийной ситуации на дороге.

Представитель автокомпании информирует, что все необходимые работы для устранения брака будут произведены для автовладельцев в ближайшем дилерском центре.

Напомним, 1 ноября 2019 года официальный представитель автопроизводителя Mercedes провёл в России отзывную кампанию 383 автомобилей Mercedes-Benz Е-Класс.

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