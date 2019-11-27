Москва, , 14:28 — REGNUM Вышедший из строя туалет на американском сегменте Международной космической станции (МКС) Tranquility вновь функционирует в нормальном режиме. Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос», к этому времени астронавты нашли причину поломки и устранили её.

Читайте также: На американском сегменте МКС снова сломался туалет

«После замены и проверки сепаратора работоспособность WHC (ассенизационно-санитарное устройство — прим. ИА REGNUM) восстановлена», — уточнили в корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, сбой в работе ассенизационно-санитарного устройства на американском сегменте МКС произошёл в ночь на 27 ноября. При этом туалет на российском сегменте станции оставался исправен.

Напомним, в настоящее время на бору Международной космической станции находятся космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства, итальянец Лука Пармитано.