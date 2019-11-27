Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Названы привлекательные особенности электрокара Tesla Cybertruck. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Функции были выявлены благодаря снимкам и видеороликам машины, снятым во время официальной премьеры электрокара, а также фотографиям, которые были обнародованы автопроизводителем в пресс-наборе Cybertruck.

Среди опций можно выделить: передний отсек для хранения вещей; три держателя для бутылок — установленные в подголовнике спинки среднего места; солнцезащитный козырек, примыкающий к передней стойке; большой подлокотник для задних сидений; мультируль, похожий на рулевое колесо прототипа модели Roadster следующей генерации; камеры автопилота в переднем крыле; L-образные направляющие и Т-образные пазы для крепления груза; автоматически открывающаяся крышка грузового отсека, которую можно включить и отключить большой кнопкой на корпусе электрокара; дополнительное место для хранения инвентаря в грузовой платформе и скрытый отсек для хранения вещей в задней стойке авто.

Напомним, основатель компании Tesla Илон Маск 25 ноября 2019 года заявил, что количество заказов нового электропикапа компании Cybertruck за три дня продаж достигло 200 тысяч.

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