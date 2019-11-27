Москва, , 13:20 — REGNUM На американском сегменте Международной космической станции (МКС) сломался туалет. По информации Роскосмоса, инцидент произошёл сегодня ночью, 27 ноября.

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При этом ассенизационно-санитарное устройство на российском сегменте станции работает исправно, пишет ТАСС. В настоящее время ведётся ремонт вышедшего из строя туалета.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная неприятность уже происходила в американском модуле МКС в феврале 2019 года. Тогда случился прорыв туалета. Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в космический туалет в своём модуле Tranquillity, и из неё полилась жидкость. Пока американские астронавты устраняли утечки, в модуль вылилось более 10 литров воды. Инцидент на работу космической станции не повлиял.

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