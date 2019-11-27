Пекин, , 12:16 — REGNUM Китайский производитель самолетов Xi'an Aircraft Industry Co. (XAC) доставила Китайской академии наук два самолета Xinzhou-60 для проведения дистанционного зондирования с воздуха, сообщает 27 ноября газета China Daily.

Производитель занимался разработкой самолетов с 2014 года. По словам члена Китайской академии наук и президентом Научно-исследовательского института аэрокосмической информации при академии У Ижуна, новый тип самолетов получил сертификат летной годности от Администрации гражданской авиации КНР.

Отметим, что переоборудованные самолеты Xinzhou-60 в различных модификациях имеет широкое применение в различных сферах, включая ликвидацию последствий стихийных бедствий, сельское хозяйство, охрану водных ресурсов и так далее. Данные самолеты были специально оборудованы под нужды дистанционного зондирования.