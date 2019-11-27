Москва, , 10:07 — REGNUM Россия проводит модернизацию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», которые стоят на вооружении ОАЭ. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

«Если у властей ОАЭ будет желание приобрести новые комплексы, мы с удовольствием их поставим, но пока речь идет о модернизации имеющихся», — сказал Кладов ТАСС.

О возможной модернизации экспортной версии комплексов «Панцирь-С1», стоящих на вооружении ОАЭ, сообщил в ноябре на ависалоне Dubai AirShow глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

«Панцири» выпускает холдинг «Высокоточные комплексы». ЗРПК установлен на грузовой автомобиль, его вооружение составляют две 30-миллиметровые пушки и 12 зенитных ракет.

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