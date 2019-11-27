Москва, , 09:50 — REGNUM В России разработали беспилотные летательные аппараты, которые предназначены для борьбы с вражескими дронами. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

«Есть …и активные беспилотники-киллеры, которые отслеживают БПЛА-нарушителя, догоняют его и набрасывают сеть», — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, на прошедшем в Арабских Эмиратах авиасалоне Россия представила также эффективные комплексы радиоэлектронной борьбы с дронами противника.

Напомним, ранее издание Breaking Defence сообщило, что имеющиеся у России средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта.

Вместе с тем американские военные эксперты уже указывали на опасность, которую представляют российские средства РЭБ, использующие «зрелую технологию, продолжающую развиваться после распада Советского Союза».

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