Пекин, , 09:48 — REGNUM Главная магистраль Пекина проспект Чанъань получил покрытие сетями связи пятого поколения 5G, сообщили в пекинском отделении компании China Mobile, передает агентство Синьхуа.

Более 50 двухчастотных базовых станций 5G было установлено вдоль улицы, которая простирается через город. China Mobile планирует расширить покрытие и на другие ключевые районы города, включая финансовый центр, центральный бизнес-район города и суб-центр города района Тунчжоу.

В июне 2019 года, напомним, китайские власти начали выдавать лицензии на коммерческое использование сетей связи пятого поколения. Их уже получили операторы China Telecom, China Mobile, China Unicom и China Broadcasting Network. С 31 октября операторы связи официально запустили услуги 5G.