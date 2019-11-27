Москва, , 09:44 — REGNUM Среднегодовой пробег автомобилей премиальных марок в России подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат».

Стоит отметить, что у автомобилей этого сегмента среднегодовой пробег в 2019 году составил 15,5 тыс.км. Однако у четырех брендов этот показатель оказался несколько выше.

Так, среднегодовой пробег шведских автомобилей Volvo равен 16,8 тыс. км. На втором месте идет Land Rover, у которого этот показатель составил 16,5 тыс. км. А затем немецкие марки BMW (16 тыс. км) и Audi (15,9 тыс. км).

Но у большинства машин сегмента премиум среднегодовой пробег оказался значительно ниже средней отметки. Самое минимальное значение у автомобилей немецкой марки Smart — 9,6 тыс. км.

Напомним, в России в 2019 году самый большой среднегодовой пробег у легковых автомобилей был зафиксирован у машин чешской марки Skoda. Он составил 17,9 тыс. км.

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