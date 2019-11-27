Нью-Дели, , 09:29 — REGNUM Индийский космический аппарат для дистанционного зондирования Земли и 13 американских коммерческих наноспутников выведены на орбиту ракетой PSLV-C47. Об этом говорится в сообщении Индийской организации космических исследований (ИСРО) в Twitter.

Запуск ракеты-носителя состоялся 26 ноября на острове Шрихарикота. Все спутники успешно доставлены в околоземное пространство.

Индийский спутник Cartosat-3 задействуют в крупномасштабном городском планировании, решении задач для сельского хозяйства и развитии инфраструктурных проектов. Американские наноспутники доставлены в космос по коммерческому контракту. С их выведением общее количество коммерческих иностранных спутников, выведенных Индией на орбиту, достигло 300.

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