Москва, , 08:53 — REGNUM В России создана новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT. Как заявил генеральный директор «Промтехнологии», предприятия —разработчика оружия ORSIS, Владимир Злобин, после проведённой модернизации дальность поражения была существенно увеличена.

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Для сравнения: дальность поражения снайперской винтовки 338 калибра (8,6×70 мм) — 1,5 тыс. метров.

«Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5×77 мм), тестовые испытания прошли успешно», — приводит РИА Новости слова Злобина.

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Отмечается, что новейшее снайперское оружие соответствует всем современным требованиям. Злобин добавил, что на новую версию винтовки уже получены предварительные заказы. В серию ORSIS-375CT планируют вывести уже в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года стало известно о разработке в России новой штурмовой винтовки, которую ведут специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех).

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